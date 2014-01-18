Music Timeline — история музыки

Google Research запустил сервис Music Timeline, который показывает с помощью интерактивной диаграммы, как изменялись музыкальные вкусы пользователей на протяжении 64 лет (1950-2014 гг.). С его помощью можно отследить как целые музыкальные направления (рок, джаз, поп), так и подстили (альтернативный рок, хард-рок), и даже отдельных исполнителей.

Для каждого из вышеперечисленных вариантов показываются самые популярные альбомы, кликнув по которым, можно приобрести их в Music on Google Play.

Кстати, оттуда же бралась и статистика о популярности различных исполнителей. В связи с этим, многие новостные издания заявили о «исторической несправедливости» данного сервиса: у некоторых артистов неправильно указаны жанры, если исполнителя нет в Google Play, он не присутствует в статистике вообще.

Тем не менее, как развлекательный сервис (найти послушать что-нибудь новое), и любителям инфографики Music Timeline подходит вполне.