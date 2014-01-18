VKool — лучшее из Вконтакте

Если хочется читать популярные группы Вконтакте, но нет желания подписываться на них и в результате получать заспамленную ленту новостей, можно воспользоваться сторонним сервисом, который собирает посты из самых популярных сообществ на одну удобную страницу. Называется этот сервис VKool.

Сохраненные сообщения делятся по тематике (авто, музыка, девушки, технологии и т.д.), формату (изображения, видео, текст) и географии (около 20 крупных городов России). Есть возможность просматривать ленты свежих или популярных записей. Присутствует фильтрация повторяющихся картинок.

С учетом простого минималистичного дизайна, пользоваться VKool гораздо удобнее стандартной ленты Вконтакте, которую, на мой взгляд, разумнее оставить для друзей.