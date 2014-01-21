WiFi Guard — охранник для Wi-Fi

Когда-то я писал о программе Wireless Network Watcher, которая сканировала сеть Wi-fi на предмет «незнакомых» компьютеров. Недавно в поисках свежего софта наткнулся на усовершенствованную ее версию — SoftPerfect WiFi Guard.

WiFi Guard не только определяет чужие компьютеры в Wi-Fi сети, но и умеет делать это (в отличие от Wireless Network Watcher) автоматически, через определенный промежуток времени. При первой проверке необходимо указать, какие из устройств в сети являются знакомыми (чтобы программа не выводила уведомления о них), а когда WiFi Guard найдет любые другие, она выдаст сообщение по центру экрана и (опционально) проиграет звуковой файл.

SoftPerfect WiFi Guard бесплатна, есть портабельная версия, работает под 32 и 64-битными системами.