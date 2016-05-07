Have I Been Pwned — база данных взломанных e-mail

В последнее время все чаще можно услышать новости, что злобные хакеры в очередной раз получили доступ к миллионам паролей пользователей того или иного сайта. С учетом того, что по статистике около 90% людей используют один и тот же пароль во всей своей «интернет-жизни», каждый такой взлом может привести к утере важной информации. Даже если вы не занимаетесь какими-то финансовыми делами в интернете, злоумышленники могут получить доступ к аккаунтам в соцсетях и играх, что явно не доставит удовольствия. Защититься от подобных ситуаций невозможно, но, помимо использования разных и сложных паролей, можно отслеживать, попал ли ваш аккаунт в списки взломанных.

Сайт Have I been pwned содержит большую базу взломанных профилей различных интернет-сервисов. Достаточно ввести свой почтовый адрес и сайт покажет, есть ли он в базах, которые стали доступны хакерам. Естественно, после положительного результата, надо сменить пароль на новый.

База данных постоянно обновляется и содержит довольно много русскоязычных сайтов. Кстати, там же можно посмотреть и информацию о наиболее массовых взломах.