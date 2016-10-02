Как убрать магазин и его приложения из Windows 10?

Сам удивляюсь, но мне нравится Windows 10. Конечно, не без своих недостатков, как и любая другая операционная система, но и с кучей достоинств. Например, один из недостатков для меня — встроенные приложения с дизайном «для сенсорного экрана», которые нельзя удалить через «установку и удаление программ». Не понимаю, зачем их устанавливать, если при установке Windows понятно, что сенсорного экрана нет и не будет.

Тем не менее, удалить магазин и его приложения, естественно, можно (удалять — не создавать :) ). Для этого достаточно открыть администраторский Powershell (Winkey+R -> powershell) и ввести по очереди 2 команды:

1. Get-AppXProvisionedPackage -online | Remove-AppxProvisionedPackage -online

2. Get-AppXPackage -AllUsers | Remove-AppxPackage

После перезагрузки вы получите отсутствие ненужных приложений и около 600 мегабайт свободного места :)