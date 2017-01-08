Touch Pianist — играем на пианино

Если вы всю жизнь мечтали уметь играть на пианино, но по каким-то причинам так и не удалось научиться — не печальтесь! С помощью сайта Touch Pianist любой среднестатистический человек сможет исполнить бессмертные произведения Бетховена, Моцарта, Баха и других известных композиторов. Достаточно нажимать в такт кнопку мыши или любые клавиши на клавиатуре. Есть и режим просмотра для незнакомых мелодий.

Кроме сайта, существуют и приложения для Android и iOS. На сайте недоступны некоторые произведения, которые можно купить через приложение. Но и бесплатных, как по мне, хватает с лихвой.