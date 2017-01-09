Snappy Driver Installer — как обновить драйвера

Ранее я писал о программе для удобной установки и обновления драйверов Driver Pack Solution, но жизнь не стоит на месте, и теперь я пользуюсь достойной ее заменой. Называется эта замена Snappy Driver Installer.

Существует SDI в двух вариантах — можно скачать либо версию с полным набором драйверов (около 10 гигабайт на текущий момент и по понятным причинам объем драйверов постоянно растет), либо только оболочку, которая просканирует устройства и уже установленные драйвера на конкретном компьютере, после чего предложит скачать только необходимые драйверпаки (но, естественно, будет необходим интернет).

По сравнению с Driver Pack Solution, Snappy Driver Installer имеет более функциональный интерфейс (кстати, есть даже темы!), быстрее работает, реже «ошибается» с выбором драйвера (как правило, если не установился правильный драйвер, единственный выход — качать его с официального сайта).

Если вы, как и я, связаны с ремонтом компьютеров, то думаю, SDI уже есть у вас на флэшке. Но и рядовому владельцу компьютера не помешает периодическое обновление драйверов, которое при помощи Snappy Driver Installer делается просто элементарно. В 99% случаев достаточно нажать «Выделить все» и «Установить» :)