Tsearch.me — как искать сразу по всем торрентам?

При частом использовании торрентов, можно примерно представлять, что лучше искать на каком торрент-трекере. Например, редкую музыку скорее всего можно будет найти на рутрекере, на ННМ я ищу свежие сборки Windows и драйверпаки. Но есть поисковик, который ищет сразу по куче трекеров — Tsearch (кстати, очень популярное название для различных торренто-искалок).

Он поддерживает более 300 русскоязычных трекеров (полного списка нет, но судя по количеству, достаточно), умеет отдельно искать по зарубежным трекерам и сайтам для взрослых. Tsearch сделан на основе кастомного поиска от Google, поэтому позволяет использовать гугловские операторы типа site или intitle. Здесь же кроется и минус — чтобы Tsearch нашел новый торрент, нужно, чтобы этот самый торрент сначала нашел Google (но, как правило, это не занимает много времени).

Tsearch можно легко добавить в любой популярный браузер или uTorrent, для этого на сайте есть подробные инструкции со скриншотами.